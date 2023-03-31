Боец ЧВК «Вагнер»: южные окраины Артёмовска обороняли наёмники из Польши и Грузии

Наёмники из Польши и Грузии, воюющие на стороне украинской армии, обороняли южные окраины Артёмовска (Бахмута), сообщил боец Группы Вагнера.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Вот это укрепления украинских вооружённых сил, также наёмников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что наёмники из Польши обладали отличительной чертой. По словам бойца, они все носили чёрную форму.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что силы России контролируют 70% Артёмовска, освобождение города не растянется надолго.