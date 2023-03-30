Пушилин: силы России контролируют 70% Артёмовска, его освобождение не растянется надолго

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы России контролируют 70% Артёмовска (Бахмута), освобождение города не растянется надолго.

Он отметил, что продолжается освобождение города. Пушилин рассказал, что бойцы Группы Вагнера работают с нескольких направлений.

По словам врио главы ДНР, ВСУ пытаются перебрасывать дополнительные резервы, при этом приказа сдавать город от Киева им не поступает.

Пушилин добавил, что продолжает увеличиваться количество погибших военных ВСУ.

«Сколько это ещё будет продолжаться? Трудно сказать точную дату, но, по моим глубоким убеждениям, этот период не растянется надолго. Уже так», — отметил он.

По информации RT, суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.