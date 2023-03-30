В ДНР сообщили о повреждении машиностроительного завода в Ясиноватой при обстреле ВСУ

Машиностроительный завод в Ясиноватой получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: н. п. Ясиноватая — зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО «Научно-производственное объединение «Ясиноватский машиностроительный завод», — говорится в сообщении.

Три человека на заводе получили ранения в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что один мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка.