«Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо»: ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Мелитополя

Украинские войска применили РСЗО HIMARS для обстрела Мелитополя Запорожской области. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, но оказались повреждены объекты системы электроснабжения и локомотивного депо города. По данным экстренных служб, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Несколько дней назад в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека.

Утром 29 марта Вооружённые силы Украины обстреляли Мелитополь Запорожской области.

«В 05:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет», — сказал представитель экстренных служб, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в результате обстрела в городе повреждены объекты системы электроснабжения.

«В Мелитополе и некоторых ближайших посёлках аварийно прекращена подача электроэнергии. По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщил представитель экстренных служб Мелитополя в разговоре с RT, в городе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

«Некоторые СМИ распространяют паническую информацию о том, что Мелитополь после утреннего обстрела боевиками ВСУ обесточен. Это не соответствует действительности. Аварийно прекращена подача электроэнергии в отдельных частях города, ведутся восстановительные работы. В целом город живёт обычной жизнью», — заявил он.

Несколько дней назад украинские войска нанесли артиллерийский удар по Мелитополю. Пострадали четыре человека, повреждения были нанесены зданию многопрофильного колледжа и общежитию МГУ им. А.С. Макаренко.

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Новые танки для российских военных

Подразделения Вооружённых сил России получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», — сказал он в разговоре с агентством.

По его словам, эти боевые машины «на голову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО», которые есть в наличии у ВСУ.

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Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия в этом году произведёт 1,5 тыс. танков. В интервью российским СМИ он также отмечал, что танк Т-90М «Прорыв» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит западные танки Leopard и Abrams.

Купянское направление

Российские военные уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также сорвали три переброски резервов в районе населённых пунктов Гряниковка, Масютовка», — сказал он.

Также российскими военными были уничтожены склад боеприпасов противника и несколько единиц техники, в том числе миномётный расчёт, гаубица Krab польского производства и самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что киевский режим направил на Купянское направление дополнительное подкрепление.

«Южнее Купянска отмечено прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений. Подразделения сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов. Работы ведутся в дневное время суток под прикрытием подразделений противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.