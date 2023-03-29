ВС России уничтожили пункт управлениям дронами ВСУ под Херсоном
«На херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон», — цитирует РИА Новости Кодряна.
Он отметил, что потери ВСУ составили более десяти человек.
Также, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки подавили пять украинских БПЛА в районах населённых пунктов Песчановка и Алёшки.
Ранее российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» и подавили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении.