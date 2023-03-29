ВС России уничтожили пункт управлениям дронами ВСУ под Херсоном

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Российские военные уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«На херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон», — цитирует РИА Новости Кодряна.

Он отметил, что потери ВСУ составили более десяти человек.

Также, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки подавили пять украинских БПЛА в районах населённых пунктов Песчановка и Алёшки.

Ранее российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» и подавили артиллерию ВСУ на Краснолиманском направлении.

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