Разведчик спецназа «Ахмат» рассказал о сложностях при взятии позиций ВСУ на Cеверском направлении

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Разведчик спецназа «Ахмат» (в составе 2-го армейского корпуса) с позывным Ститч рассказал военкору RT Владу Андрице о сложностях при взятии позиций ВСУ на Cеверском направлении.
Разведчик спецназа «Ахмат» рассказал о сложностях при взятии позиций ВСУ на Cеверском направлении
  • РИА Новости

Перед съёмкой Ститч буквально вернулся из окопов противника за Белогоровкой в ДНР. Он не только лично уничтожил нескольких украинских боевиков, но и принёс трофеи.

Как отметил боец, позиции ВСУ на данном участке фронта находятся на высоте, а подход к укрепточкам — в открытом поле и легко простреливается.

«Сбросы постоянные, сейчас даже перестали дождей бояться. То ли у них их стало так много, что их беспощадно пускают, то ли появились какие-то новые, которые не боятся влаги», — добавил он.

Ранее RT побывал на полигоне в ДНР, где тренируют мобилизованных использовать самое различное оружия, включая оружие противника.

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