В ДНР мобилизованных обучают использованию разного оружия, включая натовское

RT побывал на полигоне в ДНР, где тренируют мобилизованных использовать самое различное оружие, включая оружие противника.

«Моя задача — обучить личный состав всему, что необходимо. Они должны уметь использовать любое оружие, включая натовское оружие», — заявил один из инструкторов.

Отмечается, что среди военнослужащих есть родственники, которые вместе принимают участие в боевых действиях.

Вместе с этим в ЛНР мобилизованные и добровольцы также проходят интенсивную боевую подготовку. Они учатся наносить удар противотанковой управляемой ракетой, а также осваивают крупнокалиберный пулемёт ДШК. Под руководством инструкторов новобранцы получают необходимые знания и навыки в специальных учебных центрах. Подробнее — в сюжете военкора RT Мохаммада Кассаба.