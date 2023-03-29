Украинская армия обстреляла Мелитополь
«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5:30 мск зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», — цитирует ТАСС представителя.
По его словам, есть повреждения и разрушения, пострадавших нет.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти оперативно устраняют последствия украинского обстрела техникума в Мелитополе, работники вставляют стёкла в окна домов, пострадавшим оказывается медицинская помощь.