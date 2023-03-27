Балицкий: власти устраняют последствия обстрела ВСУ техникума в Мелитополе

Власти оперативно устраняют последствия украинского обстрела техникума в Мелитополе, работники вставляют стёкла в окна домов, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мелитопольский многопрофильный колледж — абсолютно мирный объект. Есть пострадавшие. Всем им оказана медицинская помощь», — написал он в Telegram.

По словам Балицкого, украинские националисты «исходят злобой», когда видят, что в Запорожской области налаживается мирная жизнь.

Он рассказал, что обстрел многопрофильного колледжа был произведён из реактивной системы залпового огня HIMARS: пакет был из шести ракет, две ракеты удалось сбить, но четыре долетели до цели.

В результате удара пострадали четыре человека, двое были госпитализированы.