Балицкий: власти устраняют последствия обстрела ВСУ техникума в Мелитополе
- РИА Новости
«Мелитопольский многопрофильный колледж — абсолютно мирный объект. Есть пострадавшие. Всем им оказана медицинская помощь», — написал он в Telegram.
По словам Балицкого, украинские националисты «исходят злобой», когда видят, что в Запорожской области налаживается мирная жизнь.
Он рассказал, что обстрел многопрофильного колледжа был произведён из реактивной системы залпового огня HIMARS: пакет был из шести ракет, две ракеты удалось сбить, но четыре долетели до цели.
В результате удара пострадали четыре человека, двое были госпитализированы.