Прямые попадания в частные жилые дома: в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки ранены четыре человека

Как минимум четыре человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории ДНР за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в СЦКК. Противник применял при обстрелах артиллерию калибра 122 и 155 мм, выпустив в общей сложности 74 снаряда. Зафиксированы прямые попадания в частные жилые дома с последующим возгоранием.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 18 случаях ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности ВСУ выпустили по направлению ДНР 74 снаряда.

Обстрелы коснулись Донецка, Горловки, Ясиноватой, Еленовки и других населённых пунктов республики. Донецкая сторона сообщает о четырёх раненых мирных жителях. Повреждено шесть домов.

Как уточнили в представительстве республики, в результате обстрелов зафиксированы прямые попадания в частные жилые дома с последующим возгоранием.

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК о новых обстрелах населённых пунктов за истекшие сутки не сообщало.

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Россия передаёт ЮНЕСКО данные о разрушениях в Донбассе

Российская сторона передаёт иностранным дипломатам в ЮНЕСКО данные об обстрелах гражданских объектов украинскими военными, заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

По его словам, это позволяет зарубежным дипломатам составить объективную картину происходящего в Донбассе.

«Данные о пострадавших объектах, полученные от властей ДНР и ЛНР, мы регулярно передаём в Секретариат ЮНЕСКО, а также делегациям стран-членов», — заявил он.

Благодаря этому иностранные коллеги могут составить объективное представление о происходящем в Донбассе, отметил Аляутдинов.

Также по теме Военкор RT Горшенин показал, как танкисты ВС России уничтожают укрепрайоны ВСУ Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал, как танкисты Вооружённых сил России уничтожают укрепрайоны украинских войск (ВСУ).

По его словам, речь идёт, в частности, о жилых зданиях, больницах, учебных заведениях, культурных учреждениях.

Он также отметил, что передаваемая российской стороной информация также убеждает, что ВС РФ в ходе проведения СВО соблюдают нормы международного права и не наносят ударов по объектам, которые не используются в военных целях.

Обстановка на линии соприкосновения

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что на Купянском направлении активизировалась работа авиации.

«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролётов и приближение к позициям самолётов противника», — написал он в Telegram.

Как уточнил Марочко, по характеристикам целей используются самолёты Су-24, Су-27 и МиГ-29.

Кроме того, подполковник ЛНР в отставке рассказал, что украинское командование заставляет не имеющих навыков инженерно-сапёрного дела военнослужащих заниматься разминированием территории.

Как рассказал Марочко, после того как российские военные нанесли огневое поражение складу РАВ 53-й механизированной бригады ВСУ, часть боеприпасов сдетонировала, другую часть выбросило взрывной волной в радиусе порядка 5 км.

«Украинское командование приняло решение для ликвидации последствий отправить неопытных бойцов, которые были недавно мобилизованы и не имеют специальных навыков и знаний», — написал Марочко.

По его информации, военных заставляют визуально находить взрывоопасные предметы, вручную собирать и сортировать.

Медведев — о западных специалистах на Украине

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что западные военные специалисты, сопровождающие передаваемое Украине оружие, становятся законной целью для российской армии.

В интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Медведев заявил, что прямым доказательством вовлечённости страны в конфликт является отправка военных специалистов наряду с поставляемым вооружением.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать», — сказал Медведев.

Как полагает зампред Совбеза РФ, за рубежом должны понимать, что любой появляющийся в зоне конфликта американский или польский солдат «должен быть уничтожен».