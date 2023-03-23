Военкор RT Горшенин показал, как танкисты ВС России уничтожают укрепрайоны ВСУ

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал, как танкисты Вооружённых сил России уничтожают укрепрайоны украинских войск (ВСУ).

«Противник, бывает, огрызается, встречает нас огнём артиллерии, но пока у них ничего не получается... Успешно уничтожаем укреплённые точки. Помогаем нашей пехоте продвигаться вперёд», — рассказал один из российских бойцов.

Он назвал серьёзной угрозой для подразделений танкистов систему дистанционного минирования и дроны-камикадзе, которые используют военные ВСУ.

Ещё один российский танкист, который в возрасте 50 лет отправился в зону спецоперации добровольцем, рассказал про один из своих выходов на боевое задание.

«В меня стреляли прямой наводкой из гранатомёта, я видел вспышку прямо… Когда танк работает, это просто машина-убийца», — отметил боец.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.