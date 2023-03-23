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Военкор RT Горшенин показал, как танкисты ВС России уничтожают укрепрайоны ВСУ

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Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал, как танкисты Вооружённых сил России уничтожают укрепрайоны украинских войск (ВСУ).

«Противник, бывает, огрызается, встречает нас огнём артиллерии, но пока у них ничего не получается... Успешно уничтожаем укреплённые точки. Помогаем нашей пехоте продвигаться вперёд», — рассказал один из российских бойцов. 

Он назвал серьёзной угрозой для подразделений танкистов систему дистанционного минирования и дроны-камикадзе, которые используют военные ВСУ. 

Ещё один российский танкист, который в возрасте 50 лет отправился в зону спецоперации добровольцем, рассказал про один из своих выходов на боевое задание.

«В меня стреляли прямой наводкой из гранатомёта, я видел вспышку прямо… Когда танк работает, это просто машина-убийца», — отметил боец.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

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