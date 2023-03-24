Марочко: ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление

ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районы населённых пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия», — заявил он.

Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на Донецкое направление артиллерийские системы как советского производства, так и стран НАТО.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более 80 тыс. военных вокруг Артёмовска в ДНР.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре может насчитывать десятки тысяч человек.