Узнать больше

Марочко: ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление

Короткая ссылка
ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.
Марочко: ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление
  • AP

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районы населённых пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия», — заявил он.

Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на Донецкое направление артиллерийские системы как советского производства, так и стран НАТО.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины сосредоточили группировку из более 80 тыс. военных вокруг Артёмовска в ДНР.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре может насчитывать десятки тысяч человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить