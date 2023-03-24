Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Горловке в Донецкой Народной Республике.