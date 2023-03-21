В пяти областях зоны СВО: российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ. Также в ДНР авиацией ВКС России в воздушном бою сбит украинский самолёт Су-25. Кроме того, российские войска уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Более 30 украинских беспилотников было сбито средствами ПВО за минувшие сутки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, истребительной авиацией ВКС России в ходе воздушного боя над Никаноровкой (ДНР) сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах, а также уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ситуация на направлениях СВО

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении уничтожены до 95 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подверглись уничтожению до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.





Запорожье

Мощный взрыв произошёл в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В 13:08 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал мощный объёмный взрыв. Как сообщают мне запорожцы, после взрыва была объявлена воздушная тревога», — написал он в своём Telegram-канале.

19 марта Рогов сообщал, что украинское командование превратило Запорожье «в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории». По его словам, город «кишит иностранными наёмниками».

Склад ВСУ в ДНР

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в пригороде Волновахи Донецкой Народной Республики заброшенный опорный пункт ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства. Там находился склад боеприпасов, вооружения и элементов снаряжения стран — членов блока НАТО.

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«Среди найденного — противотанковые управляемые ракеты, ручные гранатомёты, боеприпасы к крупнокалиберным пулемётам, большое количество ручных гранат Ф-1 и противопехотных мин направленного действия», — говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы провели разминирование подходов к опорному пункту для обеспечения безопасности жителей близлежащих домовладений.

Авдеевка

Штурм Авдеевки будет осуществляться с учётом опыта Соледара и Артёмовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире «Россия 24».

«Там сейчас работает в основном наша артиллерия по самим укрепрайонам противника. Также удары наносятся по укрепрайонам рядом с городом. Наши войска используют опыт, приобретённый на штурмах в том числе Соледара и Артёмовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружение», — цитирует его РИА Новости.

Освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. По последним данным, российские силы контролируют около 70% Артёмовска.