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ВС России уничтожили за сутки до 160 украинских военных на Донецком направлении

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Российские военные за сутки уничтожили до 160 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Также в районе Никаноровки в ДНР сбили украинский Су-25.

Ранее в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.

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