ВС России уничтожили за сутки до 160 украинских военных на Донецком направлении
Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
Также в районе Никаноровки в ДНР сбили украинский Су-25.
Ранее в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.