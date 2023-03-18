На территории ДНР: российские ВС в ходе спецоперации поразили пункт управления одной из бригад ВСУ
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За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие 24 часа перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Кроме того, в воздухе над ДНР, ЛНР и Харьковской областью уничтожено девять украинских беспилотников.
Ситуация на направлениях СВО
Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.
Так, на Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в районах н. п. Двуречная, Синьковка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ вблизи н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Потери противника составили свыше 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».Также на russian.rt.com Уничтожены более 300 военных ВСУ, две машины РСЗО и 14 беспилотников: в Минобороны РФ рассказали о ходе СВО за сутки
На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и артиллерийским огнём за сутки уничтожены до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ возле н. п. Новомихайловка, Угледар (ДНР), Левадное и Орехов (Запорожская область). Потери противника составили до 50 военнослужащих и два пикапа.
«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — заключил Конашенков.
Запорожская область
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня рано утром (04:15) был нанесён удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», расположенному на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков Иностранного легиона, где располагались иностранные наёмники и инструкторы.
Ссылаясь на данные местных жителей, Рогов заявил, что число уничтоженных боевиков исчисляется десятками.
Херсонская область
В ночь на 18 марта российские артиллеристы нанесли удар по одному из подразделений ВСУ в районе посёлка Велетенское в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона в разговоре с ТАСС.
По его словам, противник потерял 20 военных, 15 украинских бойцов получили ранения. Также было уничтожено шесть единиц автомобильной техники.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении были уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».