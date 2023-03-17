Уничтожены более 300 военных ВСУ, две машины РСЗО и 14 беспилотников: в Минобороны РФ рассказали о ходе СВО за сутки
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
В Минобороны РФ опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции на Украине.
По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войска «Западная» поражены подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
В результате работы российских военных на этом направлении противник потерял свыше 40 военных, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
На Краснолиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах на территории Донецкой Народной Республики.
За сутки уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.
На Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Южная» и огнём артиллерии за сутки на территории ДНР уничтожены до 135 украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки (ДНР). Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.
Как заявили в Минобороны РФ, в Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Кроме того, на территории ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У». Наряду с этим за сутки уничтожено 14 украинских беспилотников.
Задержание пособника ВСУ
Бойцы Росгвардии задержали в пригороде Мариуполя бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно оперативной информации, задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск. Росгвардейцы проверили жилое помещение и хозяйственные постройки на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ.
Сообщается, что подозреваемый успел уничтожить свою военную форму и документы. Его передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.
Попытка ВСУ переправиться через Каховское водохранилище
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ, переплывавшую Каховское водохранилище. По оценкам Сальдо, потери противника могли составить несколько десятков человек.
Он отметил, что территория находится под постоянным контролем военных. В случае обнаружения групп противника на воде по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости — из артиллерии.
По словам Сальдо, данная попытка ВСУ переправиться через Каховское водохранилище стала самой масштабной за последнее время.
«И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно. Тем не менее вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же тактику заваливания телами, что и в Артёмовске», — написал Сальдо в Telegram.
Он выразил уверенность, что российская система контроля и отражения вражеских атак отработана и функционирует как слаженный механизм.