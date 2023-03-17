Уничтожены более 300 военных ВСУ, две машины РСЗО и 14 беспилотников: в Минобороны РФ рассказали о ходе СВО за сутки

За сутки российские военные уничтожили более 300 военнослужащих ВСУ, следует из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС России также ликвидировали две боевые машины РСЗО «Град», четыре гаубицы, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также 14 беспилотников и ряд других единиц техники противника.

В Минобороны РФ опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войска «Западная» поражены подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

В результате работы российских военных на этом направлении противник потерял свыше 40 военных, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах на территории Донецкой Народной Республики.

За сутки уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Южная» и огнём артиллерии за сутки на территории ДНР уничтожены до 135 украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки (ДНР). Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.

Как заявили в Минобороны РФ, в Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Кроме того, на территории ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У». Наряду с этим за сутки уничтожено 14 украинских беспилотников.

Задержание пособника ВСУ

Бойцы Росгвардии задержали в пригороде Мариуполя бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно оперативной информации, задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск. Росгвардейцы проверили жилое помещение и хозяйственные постройки на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ.

Сообщается, что подозреваемый успел уничтожить свою военную форму и документы. Его передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

Попытка ВСУ переправиться через Каховское водохранилище

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ, переплывавшую Каховское водохранилище. По оценкам Сальдо, потери противника могли составить несколько десятков человек.

Он отметил, что территория находится под постоянным контролем военных. В случае обнаружения групп противника на воде по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости — из артиллерии.

По словам Сальдо, данная попытка ВСУ переправиться через Каховское водохранилище стала самой масштабной за последнее время.

«И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно. Тем не менее вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же тактику заваливания телами, что и в Артёмовске», — написал Сальдо в Telegram.

Он выразил уверенность, что российская система контроля и отражения вражеских атак отработана и функционирует как слаженный механизм.