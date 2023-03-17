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В Минобороны России сообщили об уничтожении до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении

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Российские войска уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении за минувшие сутки, заявили в Минобороны России.
В Минобороны России сообщили об уничтожении до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены до 135 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Также на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 70 украинских военных.

16 марта сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.

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