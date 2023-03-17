Российские военные за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

16 марта сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.