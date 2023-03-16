ВС России поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два ЗРК в Донбассе
По данным Минобороны, в районе населенного пункта Камышевка (ДНР) поражён пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
В районе Ясенового в ДНР уничтожен украинский ЗРК С-300. В районе Константиновки российские войска уничтожили ЗРК «Оса-АКМ» ВСУ.
При этом в районе Миньковки в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Также авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Луганской Народной Республике.