Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики тайник с оружием и самодельным взрывным устройством.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в недостроенном домовладении находились стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тыс. патронов.

Также в тайнике было найдено самодельное взрывное устройство.

Представитель Росгвардии допустил, что оружие и боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях.