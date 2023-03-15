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Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством

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Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики тайник с оружием и самодельным взрывным устройством.
Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в недостроенном домовладении находились стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тыс. патронов.

Также в тайнике было найдено самодельное взрывное устройство.

Представитель Росгвардии допустил, что оружие и боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях.

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