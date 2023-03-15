Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в недостроенном домовладении находились стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тыс. патронов.
Также в тайнике было найдено самодельное взрывное устройство.
Представитель Росгвардии допустил, что оружие и боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта.
Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях.