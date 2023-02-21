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Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской и Херсонской областях тайники с оружием и боеприпасами Вооружённых сил Украины.
Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Спецназ войск национальной гвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружил схроны и тайники с оружием на территории Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в лесных массивах около населённых пунктов обнаружили более 20 единиц различного оружия и большое количество боеприпасов.

Ранее сотрудники полиции при поддержке Росгвардии обнаружили крупный схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области. 

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