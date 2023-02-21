Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайники с оружием в Запорожской и Херсонской областях
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Спецназ войск национальной гвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружил схроны и тайники с оружием на территории Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в лесных массивах около населённых пунктов обнаружили более 20 единиц различного оружия и большое количество боеприпасов.
Ранее сотрудники полиции при поддержке Росгвардии обнаружили крупный схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области.