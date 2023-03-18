Погибли два мирных жителя: ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Два мирных жителя Петровского района Донецка погибли в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. При этом ещё двое гражданских получили ранения. В общей сложности украинские формирования совершили 14 обстрелов, выпустив по населённым пунктам ДНР 52 снаряда из артиллерии калибра 155 и 152 мм.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека, ещё два пострадали. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Наряду с этим повреждения получили десять домостроений в Петровском районе, а также один объект гражданской инфраструктуры.

В общей сложности за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР. Противник выпустил 52 единицы различных боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 152 мм.

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что украинские вооружённые формирования предприняли попытки контратаки на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении войсками группировки «Восток» в ходе отражения двух безуспешных контратак противника огнём артиллерии были уничтожены бронеавтомобиль и до взвода националистов в районе населённого пункта Новомихайловка», — заявил он.

Также на russian.rt.com «Отрабатываем по полной»: бойцы спецназа «Ахмат» — о боях под Кременной

Также он заявил, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота сбил украинский беспилотный летательный аппарат «Лелека».

«Запад»

В свою очередь, офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов рассказал, как украинским войскам было нанесено поражение в Харьковской области.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе населённых пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады попытался атаковать наши позиции. При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Также по теме «Для меня он до сих пор живой»: близкие бойца из Краснодарского края рассказали о его подвиге и гибели RT поговорил с родными и друзьями бойца, который в одиночку захватил траншею противника, уничтожил троих солдат ВСУ и двоих взял в...

При этом, по его словам, на Купянском направлении артиллерией были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, в районе Петропавловки уничтожена буксируемая гаубица Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.

Военные преступления Киева

По мере освобождения городов Донбасса вскрываются всё новые факты массовых военных преступлений киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Так, зафиксированы многочисленные свидетельства мирных жителей, подтверждающие, что вооружённые формирования Украины препятствовали мирным жителям в эвакуации из зон боевых действий. Людей использовали в качестве живого щита, например в городах Мариуполь, Волноваха, Соледар. При отступлении украинская армия целенаправленно уничтожала уцелевшие в ходе боёв объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», — сказал он.

Дипломат также указал на зафиксированные случаи массовых пыток и казней пленных на Украине. Он отметил, что гражданские лица подвергаются политическому преследованию и репрессиям на подконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, Небензя обратил внимание на неоднократные попытки Киева спровоцировать гуманитарную катастрофу в Донбассе, а также на осуществление терактов и провокаций на объектах жизнеобеспечения Донбасса.

«В частности, бьёт по водоснабжающей и энергетической инфраструктуре. В результате таких террористических действий было полностью прекращено поступление воды на территорию республики из главной артерии — канала Северский Донец — Донбасс. В связи с этим сегодня в большинстве городов ДНР централизованное водоснабжение осуществляется по графику — один раз в трое суток в течение нескольких часов. Подаётся техническая вода. Питьевую воду люди вынуждены покупать или получают в виде гуманитарной помощи», — пояснил постпред РФ при ООН.

Как сообщала пресс-служба СК, с 2014 года возбуждено 2608 уголовных дел, связанных с преступлениями ВСУ, украинских силовиков и политиков.