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Минобороны России сообщило о продвижении российских сил на Авдеевском направлении

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Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Его слова приводит Интерфакс.

Как рассказал Бигма, российские силы уничтожили две долговременные огневые точки украинской армии на данном участке фронта.

«Расчёт противотанкового ракетного комплекса последовательно уничтожил обе выявленные цели, тем самым обеспечив продвижение вперёд штурмового подразделения», — сказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.

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