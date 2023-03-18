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Советник Пушилина Гагин не исключил окружение Авдеевки ВС России в ближайшие недели

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин не исключил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских войск.

Об этом, как пишет РИА Новости, Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последнюю неделю российской армии удалось взять под контроль несколько населённых пунктов, которые являются ключом к взятию Авдеевки.

«Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение», — допустил Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы планомерно продвигаются в районе Авдеевки.

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