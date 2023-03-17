Пушилин сообщил о планомерном продвижении в районе Авдеевки

Российские силы планомерно продвигаются в районе Авдеевки, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим планомерное продвижение наших подразделений с разных сторон. Мы видим достаточно активные атакующие действия со стороны Красногоровки (к западу от Авдеевки. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Пушилин добавил, что в скором времени ситуация на данном участке фронта будет развиваться в острой фазе.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки.

Пушилин отметил, что у ВСУ остаётся порядка пяти дорог снабжения под Авдеевкой, все эти дороги находятся под огневым контролем России.