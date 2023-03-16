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Пушилин заявил, что российские силы ведут наступление на Авдеевку

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы ведут наступление на Авдеевку в ДНР.
Пушилин заявил, что российские силы ведут наступление на Авдеевку
  • РИА Новости

«Здесь наши подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровки, и с другой стороны Авдеевки тоже подразделения продвигаются», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что у ВСУ остаётся порядка пяти дорог снабжения под Авдеевкой, все эти дороги находятся под огневым контролем России.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки.

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