СК России с 2014 года возбудил более 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима

С 2014 года Следственный комитет России возбудил 2608 уголовных дел, связанных с преступлениями ВСУ, украинских силовиков и политиков с 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 2014 года возбуждено уже 2608 дел. В числе их фигурантов — члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений, а также представители силовых структур», — рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель СК России отметил, что уже окончено расследование по 138 таким уголовным делам.

403 лица привлечены в качестве обвиняемых, из них 188 — очно. 118 человек — из числа руководства Минобороны Украины. Заочно арестованы 136 обвиняемых.