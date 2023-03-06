СК России с 2014 года возбудил более 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима
06 марта 2023

СК России с 2014 года возбудил более 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима

06 марта 2023 | 09:45

СК России с 2014 года возбудил более 2600 уголовных дел о преступлениях киевского режима

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С 2014 года Следственный комитет России возбудил 2608 уголовных дел, связанных с преступлениями ВСУ, украинских силовиков и политиков с 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 2014 года возбуждено уже 2608 дел. В числе их фигурантов — члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений, а также представители силовых структур», — рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель СК России отметил, что уже окончено расследование по 138 таким уголовным делам.

403 лица привлечены в качестве обвиняемых, из них 188 — очно. 118 человек — из числа руководства Минобороны Украины. Заочно арестованы 136 обвиняемых.