Подготовка взрыва в центре Тирасполя: в Приднестровье заявили о предотвращении покушения СБУ на главу республики

Правоохранительные органы непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили о предотвращении покушения на главу ПМР Вадима Красносельского. По данным властей республики, организаторы теракта из СБУ намеревались устроить взрыв заминированного автомобиля вблизи кортежа высшего руководства ПМР. Отмечается, что взрыв планировалось устроить в людном месте в центре Тирасполя. По данным приднестровской стороны, подозреваемые в подготовке теракта задержаны.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике заявили о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского, подозреваемые задержаны.

«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», — говорится в сообщении Министерства госбезопасности республики.

Как уточнили в МГБ, по факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 29 ч. 1, 203 УК ПМР (приготовление к террористическому акту) и ст. 29 ч. 1, 104 ч. 2 УК ПМР (приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершённое группой лиц общеопасным способом).

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ был совершён с расчётом на устранение первых лиц государства. Кроме того, отметил Гурецкий, предполагалось большое количество жертв среди мирных жителей.

«Террористический акт должен был быть осуществлён в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан», — сказал Гурецкий в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что масштабы предотвращённого теракта говорят о его серьёзной подготовке. По его словам, речь идёт о подрыве рядом с кортежем президента ПМР заминированного автомобиля, начинённого поражающими элементами. Как отметил Игнатьев, неподалёку от предполагаемого места теракта находится школа.

Игнатьев также уточнил, что материально-технические средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.

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«Это не только взрывчатка и поражающие элементы, речь также идёт о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей. Насколько я понимаю, он не единственный был задействован в этом теракте», — сказал он.

Кроме того, власти непризнанной республики намерены обратиться к Украине и другим участникам процесса по приднестровскому урегулированию.

«Обратимся сегодня и в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию. Конечно, мы обратимся к участникам международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию формата «5 + 2» с призывом не допустить эскалации напряжённости и обеспечить всё необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность», — отметил Игнатьев.

По его словам, также не исключается обращение к Совету Безопасности ООН.

Серия инцидентов в ПМР весной 2022 года

Напомним, что весной 2022 года на территории Приднестровья произошла серия инцидентов со взрывами. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе. В МВД республики заявили, что в здании были выбиты стёкла и началось возгорание. Пострадавших в результате атаки не было.

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Два взрыва прогремело в посёлке Маяк Григориопольского района на следующий день, 26 апреля. В результате этих событий вышли из строя две самые мощные антенны Приднестровского радиотелецентра. Обе вышки ретранслировали российское радио.

Также 26 апреля состоялось заседание Совета безопасности республики, по итогам которого стало известно, что также была атакована воинская часть в районе села Парканы.

На фоне сложившейся ситуации в республике был введён «красный» уровень террористической опасности.

Тем не менее 27 апреля стало известно об инциденте со стрельбой в районе складов боеприпасов возле села Колбасна, расположенного неподалёку от границы с Украиной.

Впоследствии глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что первые выводы по итогам изучения апрельских инцидентов указывали, что их следы ведут на Украину.