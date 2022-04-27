В Приднестровье сообщили о запуске с территории Украины дронов к складам с боеприпасами

Короткая ссылка
В МВД Приднестровья сообщили о запуске с территории Украины нескольких дронов в сторону склада боеприпасов в селе Колбасна Рыбницкого района.
В Приднестровье сообщили о запуске с территории Украины дронов к складам с боеприпасами
  • Gettyimages.ru

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в населённом пункте располагается самый крупный в Европе склад с боеприпасами.

Кроме того, утром 27 апреля украинская сторона произвела ряд выстрелов в направлении Колбасны. Информации о пострадавших не поступало.

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что все следы инцидентов в селе Колбасна ведут на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить