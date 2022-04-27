В Приднестровье сообщили о запуске с территории Украины дронов к складам с боеприпасами
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«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в населённом пункте располагается самый крупный в Европе склад с боеприпасами.
Кроме того, утром 27 апреля украинская сторона произвела ряд выстрелов в направлении Колбасны. Информации о пострадавших не поступало.
Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что все следы инцидентов в селе Колбасна ведут на Украину.