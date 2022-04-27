В Приднестровье сообщили о запуске с территории Украины дронов к складам с боеприпасами

В МВД Приднестровья сообщили о запуске с территории Украины нескольких дронов в сторону склада боеприпасов в селе Колбасна Рыбницкого района.

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в населённом пункте располагается самый крупный в Европе склад с боеприпасами.

Кроме того, утром 27 апреля украинская сторона произвела ряд выстрелов в направлении Колбасны. Информации о пострадавших не поступало.

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что все следы инцидентов в селе Колбасна ведут на Украину.