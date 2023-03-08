Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО РФ заявили об уничтожении свыше 180 военных ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские военные уничтожили за сутки свыше 180 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на этом направлении противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика». На Купянском направлении пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В Минобороны России заявили, что за сутки ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих на Донецком направлении.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате активных действий группировки войск «Южная», а также ударов авиации и артиллерии за сутки на этом направлении были уничтожены также два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили подразделения ВСУ в районе Угледара и нескольких других населённых пунктов Донецкой Народной Республики, а также на территории Запорожской области.

На этих направлениях за сутки противник потерял до 65 военных, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении огнём артиллерии за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, уточнили в Минобороны.

На Купянском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника противника в районах нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области.

Кроме того, на территории Харьковской области и ЛНР пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В общей сложности за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Акация».

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» поражены подразделения ВСУ. Противник потерял на этом направлении до 130 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».

По данным Минобороны России, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 207 районах.

На территории ДНР уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также поражён штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено пять украинских беспилотников.

В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 398 самолётов, 217 вертолётов, более 3,3 тыс. беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, свыше 8,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 4,3 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также более 8,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Артёмовск и Авдеевское направление

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута), сообщил Евгений Пригожин.

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«Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Всё, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

В свою очередь, советник исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска на Авдеевском направлении пытаются сдержать наступление России, что снижает их активность по обстрелам Донецка.

Как сообщает РИА Новости, Гагин в ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной отметил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии соприкосновения и больше занят сдерживанием российского наступления. Однако, по его словам, расположенные у линии соприкосновения города «получают свою долю каждый день».

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — сказал он.