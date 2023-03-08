Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:48 — н. п. Ласточкино — Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

7 марта стало известно, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в СЦКК.

Противник выпустил в общей сложности 140 боеприпасов из артиллерии и РСЗО. Под огнём оказались Донецк, Горловка и другие населённые пункты республики.