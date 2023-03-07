«Продолжается освобождение Артёмовска»: Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине

Потери Вооружённых сил Украины в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и превысили 11 тыс. человек. Такие цифры в ходе селекторного совещания привёл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также заявил, что взятие под контроль Артёмовска (Бахмута), за который продолжаются бои в ДНР, позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

Во вторник, 7 марта, в Национальном центре управления обороной РФ прошло селекторное совещание под руководством главы МО Сергея Шойгу. Открывая совещание, министр сообщил о ситуации на линии боевого соприкосновения Вооружённых сил РФ и украинских формирований.

По его словам, за последнее время в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях СВО были освобождены населённые пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Продолжаются бои за Артёмовск (Бахмут).

«Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — сказал министр.

Между тем, как отметил Шойгу, западные страны в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивают поставки вооружений и военной техники на Украину, а также расширяют программы обучения личного состава украинской армии.

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Как подчеркнул глава Минобороны РФ, подобная политика не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ.

«Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и составили свыше 11 тыс. военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — сказал министр.

На этом фоне Шойгу заявил, что для российской стороны приоритетом остаётся сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.

Обстановка в зоне СВО

В свою очередь, официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал подробности оперативной обстановки в зоне СВО. В частности, на Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника, в результате чего за сутки были уничтожены один танк, самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, САУ «Акация» и свыше 30 военнослужащих ВСУ.

На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации подразделения ВСУ потеряли до 125 человек, две БМП, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 75 украинских военных, два танка, три бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции на Украине

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и ряда других населённых пунктов в ДНР и Запорожской области.

За сутки противник потерял в этих районах свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 35 украинских военных, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 128 районах.

Кроме того, ВКС России сбили в небе над ДНР самолёт Су-24 Воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны поразили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Наряду с этим за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников.

Обмен военнопленными

Также во второй половине дня 7 марта в Минобороны сообщили о новом обмене военнопленными.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в МО, военнослужащих доставят самолётами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Как подчеркнули в ведомстве, освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.