Советник Пушилина: Артёмовск из крепости превратился для ВСУ в мясорубку

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в мясорубку.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — RT) давно называл его городом-крепостью, потеря которого будет потерей фронта в принципе... Из города-крепости получилась просто вот бахмутская мясорубка», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские силы контролируют почти половину Артёмовска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины создали четыре группировки вокруг Артёмовска (Бахмута), чтобы помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.