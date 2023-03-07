Советник Пушилина: российские войска контролируют почти половину Артёмовска

Российские силы контролируют почти половину Артёмовска (Бахмута).

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наши войска уже в городе, они контролируют практически половину Артёмовска», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гагин уточнил, что все ведущие в город дороги контролируются российскими военными.

По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.