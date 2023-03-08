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Российские военные пресекли действия десяти диверсионных групп

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В Минобороны России сообщили о пресечении действий десяти украинских диверсионных групп.
Российские военные пресекли действия десяти диверсионных групп
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск был поражён личный состав ВСУ в ряде районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении.

Он также сообщал, что на Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне СВО действуют диверсионно-разведывательные группы ВС Украины.

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