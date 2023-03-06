Медцентр, подразделение МЧС и новый микрорайон: Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Глава Минобороны России проинспектировал готовность уже сданных объектов в Мариуполе и проверил ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. Как заявили в оборонном ведомстве, министр в рамках поездки в зону СВО проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, посетив Мариуполь. В частности, Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках поездки в зону СВО проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, сообщили в оборонном ведомстве.

«В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе визита министру показали возведённые силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Главе Минобороны также доложили о строящихся в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школе и детских садах.

Кроме того, министр заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР. Отмечается, что водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населённые пункты региона.

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 18 фактах ведения огня со стороны украинских войск за истекшие сутки.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня HIMARS. В общей сложности ВСУ выпустили из орудий 99 единиц различных боеприпасов. Под обстрелами оказались Донецк, Макеевка, Владимировка, Волноваха, Ясиноватая, Горловка и другие населённые пункты республики.

Также по теме ВСУ обстреляли из HIMARS Волноваху, где проходил митинг памяти Владимира Жоги ВС Украины нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волновахи в ДНР.

Согласно данным ДНР, за сутки поступили сообщения о ранении подростка на противопехотной мине «Лепесток». Кроме того, в результате обстрелов повреждено два дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили об одном обстреле за истекшие сутки. ВСУ открыли огонь из артиллерии калибра 155 мм по Лисичанску, выпустив два снаряда. В результате этих событий погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения.

Между тем мэр города Первомайска (ЛНР) Сергей Колягин вечером 5 марта сообщил, что житель города Золотое-5 в ЛНР в воскресенье погиб, подорвавшись на неустановленном предмете на бывшей линии разграничения.

«Вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, на неустановленном предмете подорвался житель города Золотое-5 — мужчина 1987 года рождения. От полученной минно-взрывной травмы мужчина скончался на месте», — написал Колягин в своём Telegram-канале.

Обстановка на линии соприкосновения

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что на позициях украинских военных под Часовым Яром в ДНР сдетонировали снаряды БМ-21 «Град».

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — написал он в Telegram.

По словам Марочко, в результате инцидента установка была полностью уничтожена. Двое боевиков погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.

Он также рассказал о переброске дополнительных сил и средств ВСУ на Купянском направлении.

По его словам, по направлению населённого пункта Сватово отмечено движение небольших колонн ВСУ с артиллерийскими системами западного образца, а также боеприпасами к ним.

Как отметил Марочко, колонны идут приблизительно по десять машин в каждой, перемещение происходит в основном в тёмное время суток.