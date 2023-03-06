Марочко: на позициях ВСУ под Часовым Яром взорвались снаряды для РСЗО «Град»
- РИА Новости
«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после этого сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — сказал он.
По его словам, в результате ЧП установка «Град» была полностью уничтожена, «также два боевика погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести».
Он отметил, что до этого разведка уже фиксировала подвоз в район Часового Яра снарядов к РСЗО «Град» с иностранной маркировкой.
Ранее Марочко сообщил, что артиллерийские подразделения ВСУ получили дефектные боеприпасы, при использовании которых стали нести небоевые потери.