Марочко: на позициях ВСУ под Часовым Яром взорвались снаряды для РСЗО «Град»

На позициях украинских военных под Часовым Яром в ДНР сдетонировали снаряды с иностранной маркировкой, это произошло при боевой стрельбе из РСЗО БМ-21 «Град», погибли два человека, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после этого сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — сказал он.

По его словам, в результате ЧП установка «Град» была полностью уничтожена, «также два боевика погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести».

Он отметил, что до этого разведка уже фиксировала подвоз в район Часового Яра снарядов к РСЗО «Град» с иностранной маркировкой.

Ранее Марочко сообщил, что артиллерийские подразделения ВСУ получили дефектные боеприпасы, при использовании которых стали нести небоевые потери.