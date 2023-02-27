РСЗО, артиллерия и ударные беспилотники: в ДНР заявили о 26 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные обстреляли территорию ДНР 26 раз за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в СЦКК. Противник применял артиллерию, реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники. В результате ранены три мирных жителя, в том числе подросток 2005 года рождения.

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 26 случаях обстрелов со стороны украинских войск за истекшие сутки.

Противник вёл огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также применял ударные беспилотники. В общей сложности выпущено 119 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Горловка.

За сутки известно о трёх раненых гражданских лицах, среди которых подросток 2005 года рождения. Повреждено три дома.

В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики в СЦКК не сообщало о новых обстрелах со стороны украинских войск за истекшие сутки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области, ВСУ выпустили по городам и сёлам левобережья Днепра 45 снарядов.

Сообщается, что обстрелы затронули гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Каиры, Горностаевка, Виноградное и Васильевка.

В то же время сообщается об ударе российских войск по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых.

Попытка контратаки ВСУ в районе Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные впервые за долгое время предприняли попытку контратаки в районе Кременной.

Также на russian.rt.com РИА Новости: российские военные уничтожили укрепрайон под Кременной

Он рассказал со ссылкой на собственные источники, что ВСУ понесли большие потери в ходе активных боёв на минувшей неделе. По словам Марочко, украинское командование, исходя из оперативной обстановки, предпринимало тактику глухой обороны с целью восстановления боеспособности своих подразделений.

«Не достигнув нужных значений по численности и вооружению, а также пренебрегнув докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящее военное руководство отдало распоряжения перейти к наступательным действиям», — написал Марочко в Telegram.

По его словам, в результате контратаки ВСУ понесли «необоснованные потери» и были вынуждены вернуться на ранее занимаемые рубежи.

Кроме того, Марочко рассказал о перемещении иностранных наёмников на регулярных рейсах микроавтобусов из Купянска по направлению к Сватову. По его словам, это обусловлено тем, что иностранцы отказываются жить в окопах и требуют нормальных бытовых условий.

Рогов — о последствиях возможного наступления ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов полагает, что наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве специальной военной операции.

Также по теме Рогов: ВСУ могут начать наступление на южном направлении в конце марта Украинские военные могут попытаться начать наступление на южном направлении в Запорожской области в конце марта.

«Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, наступление украинских войск на юге может стать для Киева фатальным, однако именно такое решение, полагает Рогов, продавливает Запад.

«Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии», — отметил он.

Кроме того, у себя в Telegram-канале Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, которые произошли в ночь на понедельник.

По информации Рогова, в городе прозвучало не менее трёх взрывов. Предположительно, целью ударов были склады боеприпасов и военная техника, а также инфраструктурные объекты.