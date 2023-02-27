Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По этим данным, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно — около 08:25 (мск).
Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Кроме того, глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщал, что в городе Хмельницком в ночь на понедельник, 27 февраля, прогремело три взрыва.