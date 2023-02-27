Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По этим данным, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно — около 08:25 (мск).

Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

Кроме того, глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщал, что в городе Хмельницком в ночь на понедельник, 27 февраля, прогремело три взрыва.