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Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По этим данным, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно — около 08:25 (мск).

Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

Кроме того, глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщал, что в городе Хмельницком в ночь на понедельник, 27 февраля, прогремело три взрыва.

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