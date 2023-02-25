Рогов: ВСУ могут начать наступление на южном направлении в конце марта
- AP
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Попытка наступления может произойти ближе к концу марта», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что к этому времени ВС Украины смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут «кинуть в топку», с учётом того, что даже «больные люди» могут призываться в украинскую армию.
По его словам, украинские военные концентрируют свои резервы в Днепропетровской области, а в подконтрольной им части Запорожской области в «сумасшедшей спешке» возводятся укрепрайоны.
Ранее он сообщил, что украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.
По словам Рогова, в городе прозвучало несколько взрывов.
Кроме того, в результате атаки шахта лифта одного из многоквартирных домов получила незначительные повреждения.