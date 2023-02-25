Рогов: ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области
- AP
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное», — написал Рогов в Telegram.
По его словам, в городе прозвучало несколько взрывов.
В результате атаки шахта лифта одного из многоквартирных домов получила незначительные повреждения.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев попытался нанести удар по Сватову в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО.