Узнать больше

Рогов: ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области

Короткая ссылка
Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.
Рогов: ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области
  • AP

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, в городе прозвучало несколько взрывов.

В результате атаки шахта лифта одного из многоквартирных домов получила незначительные повреждения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев попытался нанести удар по Сватову в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить