Рогов: ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области

Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, в городе прозвучало несколько взрывов.

В результате атаки шахта лифта одного из многоквартирных домов получила незначительные повреждения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев попытался нанести удар по Сватову в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО.