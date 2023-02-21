С применением РСЗО, миномётов и артиллерии: в ДНР заявили о 51 обстреле со стороны ВСУ за сутки

Украинские войска за истекшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 51 раз, выпустив в общей сложности более 258 единиц боеприпасов. Как сообщили в представительстве республики в СЦКК, при обстрелах украинские войска применяли артиллерию, миномёты и реактивные системы залпового огня. В результате огня ВСУ погиб один мирный житель.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 51 случае ведения огня со стороны украинских войск за истекшие сутки.

Противник вёл обстрелы из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, миномётов калибра 120 мм и реактивных систем залпового огня. В общей сложности выпущено 258 единиц боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Майорск, Первомайская, Макеевка и другие населённые пункты республики.

В результате обстрелов погиб один человек. Повреждено восемь домов.

Марочко — о ситуации на линии соприкосновения

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в район Артёмовска переброшено украинское националистическое подразделение.

Со ссылкой на собственные источники он сообщил, что боевики подразделения «Айдар»* направлены для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр.

«Также в их задачи входит сдерживание позиций и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных граждан», — написал Марочко в Telegram.

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Кроме того, он сообщил о прибытии в Краматорск группы высокопоставленных чиновников, которые передвигаются на бронированных автомобилях в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

По словам Марочко, среди них отмечены украинские офицеры Минобороны, также есть переводчики, которые сопровождают англоговорящих в гражданской одежде. Уточняется, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины.

Помимо прочего, подполковник ЛНР в отставке сообщил, что украинские боевики активно обсуждают визит президента США Джо Байдена в Киев.

«Многие рассчитывают на открытие второго фронта, который позволит облегчить им ситуацию. Командиры первоначального и среднего звеньев используют данный инфоповод для поднятия морального духа подчинённых», — написал Марочко.

Кроме того, он сообщил, что на уровне слухов циркулирует информация о том, что к концу текущей недели «должно произойти что-то серьёзное».

Работа российских артиллеристов

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ «Гвоздика» с боекомплектом в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Велетенское была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. Потери ВСУ составили пять погибших», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается об ударе российских артиллеристов по позиции одного из подразделений 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Николаевки. По данным ТАСС, противник потерял десять человек погибшими и 12 ранеными.

Восстановление социальных объектов в ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в 2023 году в республике планируют восстановить более 1,7 тыс. социальных объектов.

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Среди этих объектов около 550 многоквартирных жилых домов и более 250 объектов социальной сферы.

«И этот план не окончательный. По мере согласования проектов он будет расширен и дополнен. Продолжится и ремонт дорожного полотна на территории республики», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.

По его словам, в 2022 году в ЛНР в координации с Минстроем РФ и регионами, взявшими шефство над городами и районами республики, было восстановлено 1,75 тыс. объектов, среди которых более 300 — социально-культурного значения. Кроме того, отремонтировано более 500 км автодорог.

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы националистов, в республике идут масштабные восстановительные работы. Возвращение к мирной жизни, приведение всех сфер и уровня жизни граждан новых территорий к российским стандартам — это приоритет, обозначенный президентом страны», — сказал врио главы ЛНР.



* Признан в России экстремистским и запрещён.