РИА Новости: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши десантники сейчас продвигались вперёд, они упёрлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», — рассказал командир с позывным Урал.
Он отметил, что данное взаимодействие позволяет российским войскам выходить на новые рубежи.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР.
Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что российские войска уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО киевскому режиму.