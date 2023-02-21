РИА Новости: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия «Мста-Б»

Российские военные при наступлении в Луганской Народной Республике уничтожили опорный пункт ВС Украины из крупнокалиберного орудия «Мста-Б».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши десантники сейчас продвигались вперёд, они упёрлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», — рассказал командир с позывным Урал.

Он отметил, что данное взаимодействие позволяет российским войскам выходить на новые рубежи.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и ДНР.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что российские войска уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО киевскому режиму.