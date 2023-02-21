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Экс-посол ЛНР Мирошник: признание Россией республик Донбасса стало спасением для них

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Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что шаг по признанию Россией Луганской и Донецкой народных республик стал спасательной операцией по защите жителей Донбасса.

По его словам, как передаёт РИА Новости, 17 февраля 2022 года, нарушив Минские соглашения, резолюцию СБ ООН 2202 и парижские договорённости, Украина начала массированную артподготовку перед наступлением на Донбасс.

У линии боевого соприкосновения была сконцентрирована 150-тысячная группировка вооружённых формирований Украины под кураторством Североатлантического альянса, рассказал Мирошник.

«Россия признала республики, подписала договор о взаимопомощи и начала СВО — по своей сути, спасательную операцию по защите жителей Донбасса», — подчеркнул он.

В конце января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о начале специальной военной операции было правильным, оно призвано защитить население Донбасса на фоне милитаризации Украины.

Обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанёс по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну.

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