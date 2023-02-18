Узнать больше

Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России

Короткая ссылка
Обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанёс по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну.

По словам обозревателя, Владимир Путин быстро разгадал план американских властей, согласно которому Вашингтон мог бы поставить под угрозу существование России. 

«Он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединённых Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине», — сказал Ахмед Муса Хомани.

По его мнению, российский лидер продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил,что США атакуют любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт в стране приведёт к развалу России к лету 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить