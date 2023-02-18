Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России

Обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанёс по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну.

По словам обозревателя, Владимир Путин быстро разгадал план американских властей, согласно которому Вашингтон мог бы поставить под угрозу существование России.

«Он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединённых Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине», — сказал Ахмед Муса Хомани.

По его мнению, российский лидер продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил,что США атакуют любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт в стране приведёт к развалу России к лету 2023 года.