РИА Новости: глава СНБО Данилов заявил о развале России к лету 2023 года
Об этом сообщает РИА Новости.
Если этого не случится, отметил Данилов, Россия будет представлять угрозу не только для Украины, но и для всего мира.
По его словам, ситуация на поле боя должна измениться к лету 2023 года.
«В этот период Киев ожидает возвращения крупного числа военнослужащих, которые сейчас обучаются применению западного оружия в США и на территории Европы», — говорится в статье.
Ранее Алексей Данилов заявил, что именно украинцы стали инициаторами распада СССР.
Также сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России.