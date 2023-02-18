РИА Новости: глава СНБО Данилов заявил о развале России к лету 2023 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт в стране приведёт к развалу России к лету 2023 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Если этого не случится, отметил Данилов, Россия будет представлять угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

По его словам, ситуация на поле боя должна измениться к лету 2023 года.

«В этот период Киев ожидает возвращения крупного числа военнослужащих, которые сейчас обучаются применению западного оружия в США и на территории Европы», — говорится в статье.

Ранее Алексей Данилов заявил, что именно украинцы стали инициаторами распада СССР.

Также сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России.