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Депутат Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который пообещал «демонтировать Россию как государство» после завершения боевых действий.
Депутат Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов озвучивает абсурдные планы, но, видимо, эти больные фантазии призваны в его понимании скрасить ситуацию, которая сейчас складывается на Украине. Киевский режим действует по принципу: «Чем больше бредовых высказываний вбросить в информационное пространство, тем быстрее найдутся те, кто в них поверит», — объяснил Белик.

Что касается «демонтажа», то сейчас этому процессу киевский режим подвергает государственность Украины, рассказал депутат.

«Что же до амбициозных планов в отношении России, то они так и останутся продуктом помрачённого сознания представителей киевской клики», — заключил собеседник RT. 

Ранее Данилов пообещал демонтировать российское государство.

По его прогнозам, летом можно будет видеть «совсем другую картинку на фронте и на других участках».

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