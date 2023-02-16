Депутат Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который пообещал «демонтировать Россию как государство» после завершения боевых действий.

«Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов озвучивает абсурдные планы, но, видимо, эти больные фантазии призваны в его понимании скрасить ситуацию, которая сейчас складывается на Украине. Киевский режим действует по принципу: «Чем больше бредовых высказываний вбросить в информационное пространство, тем быстрее найдутся те, кто в них поверит», — объяснил Белик.

Что касается «демонтажа», то сейчас этому процессу киевский режим подвергает государственность Украины, рассказал депутат.

«Что же до амбициозных планов в отношении России, то они так и останутся продуктом помрачённого сознания представителей киевской клики», — заключил собеседник RT.

Ранее Данилов пообещал демонтировать российское государство.

По его прогнозам, летом можно будет видеть «совсем другую картинку на фронте и на других участках».