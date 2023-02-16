Депутат Белик назвал «больными фантазиями» слова главы СНБО Украины о демонтаже России
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«Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов озвучивает абсурдные планы, но, видимо, эти больные фантазии призваны в его понимании скрасить ситуацию, которая сейчас складывается на Украине. Киевский режим действует по принципу: «Чем больше бредовых высказываний вбросить в информационное пространство, тем быстрее найдутся те, кто в них поверит», — объяснил Белик.
Что касается «демонтажа», то сейчас этому процессу киевский режим подвергает государственность Украины, рассказал депутат.
«Что же до амбициозных планов в отношении России, то они так и останутся продуктом помрачённого сознания представителей киевской клики», — заключил собеседник RT.
Ранее Данилов пообещал демонтировать российское государство.
По его прогнозам, летом можно будет видеть «совсем другую картинку на фронте и на других участках».