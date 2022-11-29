«За сутки уничтожены более 100 украинских военнослужащих»: МО РФ сообщило о наступлении на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив более 100 украинских военнослужащих и выведя из строя танк и по пять бронемашин и автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. При этом на Красно-Лиманском и Купянском направлениях были пресечены попытки атак со стороны ВСУ. Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских вооружённых формирований, а в Днепропетровской — радиолокационная станция целеуказания ЗРК «Пеликан».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за последние сутки российские войска в рамках специальной военной операции уничтожили различную военную технику вооружённых формирований Украины.

Так, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии подверглись уничтожению склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ (Запорожская область), зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» (ЛНР), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 (ДНР), радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан» (Днепропетровская область).

Кроме того, нанесено поражение 10 пунктам управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили девять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе Новой Каховки.

Обстановка на линии соприкосновения

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики. Артиллерийским огнём и ударами авиации были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заключил Конашенков.

На Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области силы одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно предприняли попытку атаковать российские войска, но были отброшены на исходные позиции.

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Тема переговоров

Возможность проведения переговорного процесса между Москвой и Киевом отсутствует, поскольку украинская сторона выступает против них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что призывы к прекращению огня в ходе конфликта на Украине «сейчас несерьёзны».

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона», — сказал он.

Официальный представитель, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с РФ, подчеркнул, что «должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

На данный момент, по его словам, специальная военная операция РФ продолжается.

Генсек НАТО заявил о «колоссальном эффекте» от ударов России по Украине

Ракетные удары российских войск по Украине наносят «значительный ущерб», несмотря на работу украинских ПВО. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — цитирует его ТАСС.

По его словам, страны Североатлантического альянса намерены предоставить киевскому режиму больше систем ПВО.

«Мы должны не только передавать сами системы ПВО, но также гарантировать, что системы, которые мы уже предоставили, а это главным образом современные системы ПВО стандартов НАТО, включая NASAMS и другие, функционируют, то есть мы должны обеспечить запчасти, боеприпасы и обслуживание», — добавил он.

Напомним, 23 ноября российские ВС нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.