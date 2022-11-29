Экс-командующий НАТО Кларк заявил, что Путин намерен вынудить Киев запросить перемирие

Бывший командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк выразил мнение, что запрос Киева на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире CNN.

«Если они смогут вынудить Киев запросить перемирие, если российские военные смогут оттеснить позиции украинских военных до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, Путин победит», — сказал Кларк.

По его мнению, Россия может поддерживать подобный темп наступления ещё несколько недель и более.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области российская авиация высокоточным ударом уничтожила более 100 украинских военных.